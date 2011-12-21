"Укравтодор" до конца декабря завершит строительство автомобильного подъезда к Ирпеню

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует 26 декабря завершить ремонтно-строительные работы на автодороге Р-30 — подъезд к городу Ирпень (Киевская обл.) общей протяженностью 8,8 км.

Как сообщает УНИАН пресс-служба "Укравтодора", на этом объекте строители построили новый участок автодороги Р-30 (подъезд к Ирпеню) протяженностью 5,8 км и отремонтировали 3 км улиц Ирпеня, по которыми проходит автодорога Р-30.

Новая дорога с четырьмя полосами движения пролегает от ул. Генерала Наумова на жилом массиве Новобеличи в Киеве до жилого массива Романовка в Ирпене.

При выполнении работ было применено современное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА на модифицированном битуме.

Справка УНИАН. «Укравтодор» в 2011 году планировал открыть 1500 км дорог общего пользования, однако уже на середину декабря 2011 года было открыто 1700 км новых и отремонтированных дорог.

В 2012 году "Укравтодор" планирует открыть движение на 2000 км автодорог.

По данным ведомства, в 2009 году движение было открыто на 92 км дорог, а в 2010-м - на 973 км.