Авиакомпания “Крымские зори” может открыть с июня рейс «Харьков-Симферополь»

Международный аэропорт «Харьков» ведет переговоры с авиакомпанией «Крымские зори» об открытии с июня 2012 года регулярного рейса «Харьков-Симферополь-Харьков».

Как сообщает пресс-служба аэропорта, предполагается, что авиаперелеты будут осуществляться воздушными судами типа Saab-340 два раза в неделю.

«Поэтому мы уверены, что новый рейс сразу после открытия приобретет заслуженную популярность», - сказал генеральный директор компании «Нью Системс АМ» (оператор международного аэропорта «Харьков») Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Справка УНИАН. Компания «Нью Системс АМ» входит в группу DCH бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

Авиакомпания «Крымские зори» - дочернее предприятие международного аэропорта «Симферополь», взяла в лизинг два самолета «Сааб» у «Южных авиалиний» (Одесса). Авиакомпания заявила о полетах из Симферополя в Донецк, Одессу, Харьков и Киев и планах взять в 2012 году в лизинг три «Боинга»: два - к лету и один - к осени.

Компания «Нью Системс АМ» в 2008 году выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта и осуществляет его реконструкцию в формате частно-государственного партнерства.

Общая сумма инвестиций Александра ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительств и аэродромно-диспетчерской вышки) - 191,3 млн. долл.