В ЕС вырастут цены на авиабилеты. Причина - квоты на парниковые выбросы

Суд в Люксембурге разрешил привлекать авиакомпании из стран, не входящих в состав ЕС, к торговле квотами на эмиссию парниковых газов от выхлопов двигателей самолетов, которые осуществляют полеты в страны, входящие в еврозону, в результате чего вырастут цены на авиабилеты.

Такая практика не нарушает суверенитета других государств, говорится в решении суда, обнародованном в среду, сообщает Deutsche Welle. Согласно закону, принятому в Евросоюзе, с 1 января 2012 года все авиакомпании, совершающие полеты над территорией стран ЕС, обязаны покупать сертификаты на выброс двуокиси углерода.

Таким образом, с Нового года все авиакомпании, выполняющие рейсы в Европу, должны будут получать квоты на выбросы парниковых газов пропорционально своему объему перевозок, а также вести мониторинг, отчетность и контроль выбросов.

Как отмечает Euronews, это приведет к тому, что в 2012 году вырастут цены на авиабилеты в страны ЕС, поскольку налог на углерод будет учитываться в пошлинах и сборах на авиабилеты.

Иск против соответствующего закона ЕС подавали несколько авиакомпаний из Канады и США.