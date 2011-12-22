Москва подарит Севастополю 10 троллейбусов

Правительство Москвы в 2012 году выделит 3 млн. рублей на лечение севастопольских ветеранов в госпитале Черноморского флота России и поставит в город в качестве подарка 10 новых троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Севастополе заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства города Москвы Андрей ЧИЖОВ во время рабочей встречи с председателем горгосадминистрации Севастополя Владимиром ЯЦУБОЙ.

«Мы рассчитываем приобрести 10 троллейбусов. Их доставку совершим уже буквально в первые дни Нового года. Это будет наш подарок севастопольцам», - сказал московский чиновник и добавил: «На следующий год в бюджете также заложены средства. Мы будем с вами обсуждать и решать самые разные проекты».

А.ЧИЖОВ также подтвердил намерение мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА в ближайшее время посетить Севастополь.

В.ЯЦУБА, со своей стороны, отметил, что троллейбусы от Москвы Севастополю – «это самый лучший подарок». Он убежден, что «Севастополь и Москву ожидает плодотворная и взаимовыгодная совместная деятельность».