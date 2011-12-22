ПЖД за январь-ноябрь перечислила в бюджет и фонды соцстраха 2,441 млрд. грн.

Приднепровская железная дорога за январь-ноябрь 2011 г. перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды обязательного социального страхования 2,441 млрд. грн., выполнив все финансовые обязательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет дорога перечислила около 1,2 млрд. грн. налогов, в том числе налога на прибыль – более 352,1 млн. грн., НДС - 813,810 млн. грн. В местные бюджеты Днепропетровской и Запорожской областей, а также АР Крым от ПЖД поступило почти 370,3 млн 298 грн.. Взносы в государственные целевые фонды соцстраха составили около 870,5 млн. грн.

Основным источником доходов Приднепровской ж/д являются грузовые перевозки.

По данным пресс-центра, покрытие доходами расходов ПЖД на пассажирские перевозки за 11 месяцев т.г. составили лишь 62,3%.