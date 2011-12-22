Половина населения городов Украины имеет высокоскоростной доступ к Интернету – Ericsson

Согласно исследованию лаборатории ConsumerLab компании Ericsson (Швеция), Интернет в Украине становится необходимостью – половина населения городов Украины имеет высокоскоростной доступ к Интернету и 16% пользуется мобильным Интернетом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, результаты исследования «позволили составить портрет украинского потребителя», оценить его потребности в использовании Интернета, фиксированной и мобильной телефонии, а также мобильных устройств и мобильной передачи данных.

В исследовании отмечается, что использование Интернета стало жизненной необходимостью в развивающихся странах, и Украина не является исключением. Результаты исследования показывают, что более половины населения (59%) в городах Украины имеет доступ к высокоскоростному Интернету, то есть, его использование является столь же продвинутым, как и на остальных развитых рынках (Россия – 72%, Германия - 61%, Италия – 52%). К тому же, по мере того, как люди активно переносят свою повседневную деятельность и поддержание личных связей в онлайн, использование Интернета и зависимость от него растет ежегодно, и, как ожидается, эта тенденция со временем только усилится.

Исследование также показывает, что 33% опрошенных являются «первопроходцами» или «цифровыми старожилами» в Украине (в соответствии с моделью сегментации Ericsson) и активными пользователями телекоммуникационных услуг: они значительно влияют на развитие рынка и его последователей, стимулируя внедрение новых услуг, устройств и технологий.

63% населения в городах Украины не использующих сегодня Интернет, указали, что «никакой потребности в этом» они не видят. Это означает, что стремление и вероятность использования этими людьми доступа в Интернет, как фиксированного, так и мобильного, в ближайшем будущем очень низок.

Развлечения, общение в социальных сетях и услуги связи очень популярны сегодня в Украине. По данным исследования Ericsson Consumer Lab, 68% пользователей Интернета в городах Украины используют социальные сети еженедельно (Великобритания – 63%, США – 62%), а 28% пользуются Skype или аналогичными услугами IP-телефонии для связи, по меньшей мере, раз в неделю (Великобритания – 20%, США – 19%). Благодаря такому характеру использования социальных сетей и IP-телефонии, Украина опережает США и многие европейские страны, и находится на одном уровне с российскими пользователями.

Несмотря на то, что 3G инфраструктура до сих пор недостаточно развита в Украине, и рынок все еще ждет выдачи 3G-лицензий крупным операторам связи, мобильный Интернет в нашей стране уверенно набирает обороты. На сегодняшний день 16% населения используют его в той или иной форме: посредством мобильного телефона или ноутбука (14%).

Широкополосный доступ в сеть посредством стационарного домашнего ПК популярен у 2% населения. На сегмент ранних пользователей в совокупности приходится более половины всех пользователей мобильного Интернета.

Справка УНИАН. Исследовательская лаборатория Ericsson ConsumerLab собирает, категоризирует и анализирует данные о том, как люди, общество и бизнес используют новые технологии и современные коммуникации для решения своих задач. Ежегодно в исследованиях Ericsson ConsumerLab принимают участие свыше 80 тыс. человек из 40 различных стран мира.

Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 000 человек. В 2010 году объем продаж компании составил 28,2 млрд. долл.