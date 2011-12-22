Военизированная охрана «Укрзализныци» раскрыла и предупредила 1487 краж

За 11 месяцев 2011 года сотрудники оперативных групп военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» раскрыли и предупредили 1487 краж на сумму 2,4 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности,на на Приднепровской железной дороге было раскрыто и предупреждено 572 кражи, на Донецкой - 322, на Львовской -259.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы передано 1832 задержанных.