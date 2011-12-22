Компания ABBYY отстояла свои права в деле против портала slovnyk.net

Компания ABBYY (Россия), разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в отрасли лингвистики, отстояла свои права в судебном деле против портала slovnyk.net по факту нарушения последним авторских прав компании.

Об сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как сообщили в компании, с правонарушителем было подписано мировое соглашение с учетом всех без исключения интересов ABBYY.

Создавая лингвистические продукты, отмечает пресс-служба, ABBYY использует не только собственные разработки лексикографов компании, но и словари известных авторов и издательств. Каждый конкретный автор передает ABBYY определенный объем прав использования на определенных условиях. Так, издательство «Перун» передало компании право на «Большой толковый словарь современного украинского языка», который долгое время незаконно распространялся на портале slovnyk.net. Против владельца портала возбудили уголовное дело, которое завершилось подписанием мирового соглашения между сторонами. В результате незаконные действия правонарушителя были прекращены, ответчик передал компании доменное имя slovnyk.net и обязался в дальнейшем не использовать и не распространять нелицензионные копии объектов, права на которые принадлежат компании ABBYY.

Как отметил специалист по защите авторских прав компании "ABBYY Украина" Роман СОЛОД, судебное разбирательство против владельца интернет-портала slovnyk.net длилось больше года, и главной задачей компании «было показать себе и другим, что защищать свои права можно и нужно, даже если нарушение происходит в сети Интернет».

Защитив авторское право на «Большой толковый словарь современного украинского языка» компания оставила его контент бесплатным для интернет-пользователей. Этот и еще больше 50 словарей доступны на сайте Lingvo.ua.

Справка УНИАН. "ABBYY Украина" входит в группу компаний ABBYY: штаб-квартира ABBYY в Москве, ABBYY Russia (Россия), ABBYY Ukraine (Украина), ABBYY USA (США), ABBYY UK (Великобритания), ABBYY Japan (Япония), ABBYY Taiwan (Тайвань), ABBYY Canada (Канада).

ABBYY - один из ведущих производителей программного обеспечения в области лингвистики, семантики, обработки текстов и систем оптического распознавания символов.