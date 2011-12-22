«Аэросвит» открыл беспосадочный рейс в Хошимин из аэропорта «Борисполь»

Авиакомпания «Аэросвит» открыла дальнемагистральный рейс в крупнейший город Вьетнама Хошимин из столичного аэропорта «Борисполь».

Как сообщает аэропорт, Хошимин стал седьмым пунктом, в который из «Борисполя» выполняются дальнемагистральные полеты без промежуточной посадки. На сегодня самолеты из аэропорта вылетают в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Бангкок, Дели и Коломбо.

Рейсы в Хошимин будут выполняться авиакомпанией «Аэросвит» дважды в неделю - в среду и субботу, возвращение в «Борисполь» предусмотрено расписанием в понедельник и пятницу.

Открытие новой дальнемагистральной воздушной линии будет стимулировать рост транзитных пассажирских потоков через крупнейший узловой аэропорт Украины.

Первым рейсом Киев-Хошимин, который состоялся 21 декабря, воспользовалось 196 пассажиров, причем транзит составил около 60% - на рейс во Вьетнам через Киев были зарегистрированы, в частности, пассажиры из России, стран Северной и Центральной Европы и других городов Украины.

Справка УНИАН. Хошими́н расположден на юге Вьетнама. Население Хошимина составляет 7,1 млн.