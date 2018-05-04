На майские праздники украинцы смогут уехать на Hyundai

По информации Б.Колесникова, первый поезд будет доставлен в Украину теплоходом, и после месячной апробации запущен на маршруте Киев-Харьков. А с мая 6 поездов Hyundaі начнут курсировать между городами, принимающими Евро-2012. Еще 4 Украина получит после проведения чемпионата.

Напомним, что торжественная передача первого из 10 скоростных поездов состоялась 20 декабря в корейском городе Чангвон. В церемонии также приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» В. Козак, посол Украины в Корее А. Мармазов и генеральный директор Hyundai Rotem Ли Мен ХО.

«Поезда этой серии будут во многом лучше, чем у наших соседей по Евро-2012. Вопрос в том, что они должны быть доступными каждому украинцу. Если за 2-3 года с помощю этих поездов удастся покрыть сообщение с крупными областными центрами - это будет очень хороший результат», - отметил вице-премьер.

По подсчетам Мининфраструктуры, 90-120 поездов Hyundaі смогут заменить 300 обычных пассажирских, которые сейчас эксплуатируются "Укрзализныцей". Как известно, изношенность подвижного состава железнодорожного монополиста близка к 80%.

Пассажирам Б. Колесников пообещал гибкое ценообразование на проезд в скоростном поезде. Оно будет осуществляться по принципу low-cost авиакомпаний: за 90 дней до отправления билет будет стоить 160-180 грн., чем ближе к дате отправления - тем дороже.

По информации вице-премьера, сейчас «Хюндай» разрабатывает также несколько вариантов спальных вагонов для поездов в московском направлении.

Что касается экономической составляющей проекта, по данным главы Мининфраструктуры, 10 поездов Hyundai при условии полной загрузки могут окупиться за 6-7 лет. "В Южной Корее, где билеты на перевозку пассажиров в среднем стоят 60 долларов (480 гривен), поезда окупаются за 5 лет. Первые выводы об окупаемости их в Украине можно будет сделать в начале 2013года, поскольку у нас корейские электропоезда начнут курсировать с весны 2012 г.", - отметил он.

Напомним, что поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Петр Колино (УНИАН)