«Укравтодор» открыл после капремонта дорогу на Почаев протяженностью 27 км

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») открыла после капитального ремонта дорогу Р-26 Острог-Кременец-Почаев-Радивилов протяженностью 27,2 км.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской ОГА, на ремонт из государственного бюджета было выделено 31,6 млн. грн.

Ремонт дороги проведен по современным технологиям с использованием долговечных материалов.

«Важность ремонта дороги связана с насыщенным движением по ней транспорта, в том числе и туристического и паломнического, ведь в Почаеве находится одна из величайших христианских святынь - Свято-Успенская лавра. Важно и то, что мы переходим от ямочного ремонта к проведению капитальных ремонтов дорожного покрытия и строительству новых дорог», - отметил председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

Он также отметил, что в 2011 году на ремонт дорог в Тернопольской области в целом использовано 172 млн. грн.