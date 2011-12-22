Объем украинского рынка выездного туризма в 2012 г. вырастет на 15-25%

Объем украинского рынка выездного туризма в 2012 году вырастет на 15-25% - до 1,5 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз в четверг на пресс-конференции озвучил журналистам генеральный директор туристической компании «Натали турс Украина» Алексей КОРНЕЕВ.

«Мы прогнозируем 1,5 млн. выездных туристов в 2012 году. По итогам 2011 года будет около 1,2-1,3 млн. человек. Начиная с послекризисных годов, количество наращивается», - сказал он.

Прогнозируя стоимость туров на 2012 год, А.КОРНЕЕВ отметил, что не ожидает существенных изменений их себестоимости, в том числе и из-за роста цен на авиаперевозки.

«Мы не ожидаем большого роста по себестоимости, если не будет глобальных катаклизмов», - сказал он.

Справка УНИАН. "Натали турс Украина" создана в декабре 2010 г. российской туристической компанией «Натали турс». "Натали турс Украина" начала работать на направлении ОАЭ, Испания, Кипр.