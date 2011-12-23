Из-за сбоев российской таможни более 100 грузовиков стоят на посту «Бачевск»

В Сумской области из-за проблем в работе российской таможни образовалась очередь грузовиков на таможенном посту «Бачевск».

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины, «по состоянию на 16:00 22.12.2011 в зоне таможенного контроля пункта пропуска «Бачевск» в направлении выезда из Украины, находится более ста транспортных средств».

По данным Гостаможслужбы, такая ситуация сложилась вследствие уменьшения 21 декабря с. г. пропускной способности через пункт пропуска «Троебортное» Брянской таможни. «Причина тому – усиление контроля весовых параметров (взвешивание 60% от общего количества грузов) и неполадки в работе базы данных российской таможни», - говорится в сообщении.

Как сообщили руководству Сумской таможни российские коллеги, сейчас работниками таможенного поста «Троебортное» принимаются все необходимые меры по исправлению ситуации, в частности, дополнительно привлекаются к работе должностные лица на всех рабочих местах.

Сумская таможня, в свою очередь, тоже делает все, чтобы быстрее устранить очередь.

Ориентировочное время восстановления пропускной способности пункта пропуска «Бачевск» – 23 декабря, отметили в Гостаможслужбе.