ЧСЗ построил корпус третьего судна для Damen Shipyards Bergum
Черноморский судостроительный завод (г. Николаев) завершил строительство корпуса третьего универсального судна проекта CF3850 для голландской компании Damen Shipyards Bergum.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе публичного акционерного общества «Черноморский судостроительный завод».
Судно предназначено для транспортировки сухих грузов и контейнеров. Корпус оборудован съемными твиндечными палубами, значительно изменена конструкция надстройки и зерновых переборок.
Проектная скорость универсального судна - 12,3 узлов, а максимальная загрузка – 193 контейнера типа 20 TEU. Длина судна составляет 88,6 м, ширина – 12,5 м, высота борта – 7 м, дедвейт - 3,800 тонн, осадка - 5,4 м.
Корпус выполнен с максимально возможным, согласно контракту, насыщением судовых систем и механизмов, со степенью готовности до 70%. В том числе, на судне установлены фундаменты, трапы, балластные и топливные системы, пожарный и воздушный трубопроводы.
Судно оборудовано подруливающим устройством и винто-рулевым комплексом, произведены также работы по изоляции и зашивке помещений.
«Это уже третье судно, построенное для наших голландских партнеров компании Damen Shipyards Bergum. Надеемся, что высокое качество работ, выполненных специалистами завода, в скором времени позволит нам выйти на полнокомплектное строительство судов этой серии», - прокомментировал окончание строительства заказа генеральный директор ПАО «Черноморский судостроительный завод» Валерий КАЛАШНИКОВ.
Как сообщал УНИАН, первое судно серии для компании Damen Shipyards Bergum было спущено на воду в 2010 г. Второе – летом этого года. В настоящее время завод ведет строительство четвертого и пятого судов.
Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.