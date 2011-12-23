«Укрзализныця» считает недружественными заявления «Лугансктепловоза» о задолженности

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») считает недружественными заявления руководства ПАО ХК «Лугансктепловоз» о наличии задолженности со стороны «Укрзализныци».

Об этом говорится в заявлении «Укрзадизныци», переданном в агентство УНИАН.

«Укрзализныця считает недружественными и такими, которые не способствуют взаимовыгодному сотрудничеству, заявления руководства «Лугансктепловоза» по задолженности перед ним со стороны Укрзализныци», - говорится в заявлении.

«Укрзализныця» со ссылкой на слова генерального директора «Укрзализныци» Владимира Козака заявлят, что «Лугансктепловоз» в настоящее время строит два дизель-поезда для Львовской и Донецкой железных дорог, за которые железные дороги Украины перечислили 12 млн грн авансового платежа.

В частности, по информации «Укрзализныци», Донецкая железная дорога заключила договор на закупку одного дизель-поезда ДЭЛ02 производства ПАО ХК «Лугансктепловоз» и 15 декабря 2010 года осуществила предварительную оплату в сумме 12,5 млн грн, которая составляет 30% от стоимости.

«Поставка дизель-поезда ПАО ХК «Лугансктепловоз», согласно условиям договора, планировалась на декабрь 2011 года. Однако сегодня производитель уже сорвал сроки поставки продукции, взамен выдвинув требование 100% предоплаты за продукцию. В настоящее время Донецкая железная дорога ведет работу по урегулированию поставки дизель-поезда в предусмотренные сроки с ПАО ХК «Лугансктепловоз», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Генеральный директор «Укрзализныци» отмечает, что «Лугансктепловоз» не выполняет условия подписанного в июне 2011 года между «Укрзализныцей», ПАО «Лугансктепловоз» и ЗАО «Трансмашхолдинг» меморандума о поставке в 2012-2016 годах 292 грузовых электровозов.

«Мы планировали долгосрочный и многообещающий контракт с ПАО «Лугансктепловоз» по производству локомотивов, однако сегодня предприятие фактически самоустранилось от подписания контракта на поставку на украинские железные электровозов 2ЭЛ4, несмотря на подписанный в июле этого года Меморандум между «Укрзализныцей», ПАО «Лугансктепловоз» и ЗАО «Трансмашхолдинг» по изготовлению 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ4 протяжении 2012-2016 годов», - цитирует В.Козака пресс-служба «Укрзализныци».

По его словам, «для отечественной экономики негативным является тот факт, что украинское предприятие не спешит сотрудничать с отечественными железными дорогами в чрезвычайно важной долговременной программе обновления локомотивного парка».

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что продукция ПАО «Лугансктепловоз» не всегда отвечает заявленным стандартам качества.

«Не всегда качество поставленной продукции и реальный срок гарантийной безремонтной эксплуатации соответствуют заявленным стандартам качества», - говорится в заявлении «Укрзализныци».

В частности, по информации «Укрзализныци», на Одесской железной дороге эксплуатируется 18 единиц электровозов серии 2ЭЛ5 производства «Лугансктепловоз», на которых за 2011 год допущено 14 случаев непланового ремонта.

«Основными конструктивными недостатками электровозов указанной серии являются: частый выход из строя компрессоров ВУ-3, 5/10-1450 вследствие их ненадежной конструкции, а также отсутствие запаса надежности, которая приводит к дополнительным расходам за постоянных замены комплектующих деталей при текущем ремонте; частые отказы в работе асинхронных электродвигателей типа НВА-55 привода компрессора из-за несовершенной конструкции; ненадежность конструкции крана машиниста и приборов управления автоматическими тормозами к нему отношении постоянного выхода из строя электропневматических вентилей управления, реле давления РД3, электронных плат и электрических монтажных проводов», - говорится в заявлении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря ПАО «Лугансктепловоз» сообщил о задолженности государства перед ПАО «Лугансктепловоз» по выплате налога на добавленную стоимость с начала 2011 года составил 168,5 млн. грн., а также о задолженности «Укрзализныци» перед «Лугансктепловозом» в размере около 38 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения, через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».