Корпорация «Эталон» в 2012 году инвестирует в развитие производства 100 млн. грн.

Крупнейший в Украине производитель автобусов – Корпорация «Эталон» планирует в 2012 году инвестировать в развитие производства 100 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в УНИАН президент Корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

По его словам, средства будут направлены как на приобретение новой техники и оборудования, так и на реконструкцию и строительство производственных площадей.

В свою очередь, как уточнил председатель правления ЧАО «Черниговский автозавод» и ЧАО «Бориспольский автозавод» Валерий КУПЦОВ, инвестиции в развитие производства только на двух автозаводах в 2012 году составят около 32 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЧАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.

ЧАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.