"Укрзализныця" надеется завершить создание ГАО в декабре 2012 г. – Козак

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" надеется завершить создание государственного акционерного общества (ГАО) в декабре 2012 г.

Об этом генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК сообщил в интервью еженедельнику «Комментарии».

«В 2012 году основная задача для нас - начало системной реформы железных дорог. В декабре 2011 года мы начали трансформацию "Укрзализныци" в публичное акционерное общество, в декабре 2012 г. мы надеемся завершить создание акционерного общества», - сказал он.

По словам главы отрасли, для реформирования железнодорожного транспорта Украины необходимо реально оценить стоимость основных фондов, разделить финансовые потоки каждого направления деятельности, создать условия для притока инвестиций, прежде всего, в грузовые перевозки и обеспечить равный доступ к инфраструктуре всех субъектов рынка. "Бесспорно, железнодорожный транспорт останется социальным перевозчиком, но ответственность должна быть разделена между железными дорогами и государством", - подчеркнул В. КОЗАК.

Напомним, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и распределены функций между ней и государством.

На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические структуры железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.