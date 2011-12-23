"Укрзализныця" заявляет о наличии свободных мест в поездах в предновогодний период

"Укрзализныця" заявляет о наличии свободных мест в поездах на популярные направления в предновогодний период. Об этом УНИАН сообщили в прессс--службе ведомства.

В частности, на 27 декабря на поезда, которые будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск имеется 265 мест, в Трускавец - 105, до Ужгорода - более 500, во Львов - более 300 и столько же в крымском направлении.

На 28 декабря на поезда во Львов - 409 мест, до Ужгорода - 103, В Ивано-Франковск - более 200, на Крым -19.

На 29 декабря в Тернополь - 441 свободное место, в Трускавец - 63, во Львов - 43, на Крым - 19.

На 30 декабря в Тернополь - 15 мест, в Ивано-Франковск - 13, во Львов - 20, на Крым - 31.

На утро 31 декабря Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые будут отправляться из Киева и прибывать в пункты назначения в этот же день. Так 31.12.11 курсировать дополнительный поезд № 511 Киев-Львов, который будет отправляться 012.16, а прибывать во Львов в 21.20. В нем пока 650 мест.

Также будет курсировать поезд № 147 Киев-Львов, время отправления 8.28, прибытие - 16.44. На этот поезд 32 свободных места.

Кроме того, 31 декабря отправится в рейс поезд № 553 Киев-Тернополь, время отправления 6.45, прибытие - 13.38. Мест более 200.

Всего по состоянию на 23 декабря на новогодние праздники назначено 26 дополнительных поездов на 183 рейса. Как подчеркивает пресс-служба, количество рейсов больше, чем в прошлом году.

Пропускная способность станции Киев-Пассажирский на пиковые дни 29-30 декабря уже полностью исчерпана. Также полностью задействован весь имеющийся пассажирский подвижной состав, учитывая резервы всех железных дорог Украины, отмечает пресс-служба.