На привокзальной площади Харькова открылась главная елка ЮЖД

23 декабря на Привокзальной площади Харькова открылась главная Новогодняя елка Южной железной дороги.

Как сообщили УНИАНв пресс-службе дороги, ее высота около 18 метров, елка состоит из живых сосен. Под самой елкой будет курсировать маленький поезд с машинистом-дракончиком в кабине паровозика.

Также на Привокзальной площади заработает «Зимний фонтан» со светодиодной иллюминацией которая имитирует струи воды. Это разработка дорожно-экспертного цеха и хозяйственной службы ЮЖД. А еще в центре площади установлена световая композиция с логотипом Евро-2012, над которыми будет сиять гирлянда в виде национальных флагов Украины и Польши.

Как отмечает пресс-служба, все световые украшения выполнены по энергосберегающей технологии, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии.