Пассажирские поезда получили новую классификацию

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства инфраструктуры № 586 от 1 декабря 2011 г. об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, которым вводится новая классификация пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что пассажирские поезда будут иметь следующую классификацию:

Интерсити + (ИС +) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Интерсити (ИС) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 80 км/ч и более при допустимой скорости до 160 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса.

Пригородный поезд (П) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в пригородном сообщении.

Городской поезд (М) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в городском сообщении с определенным количеством мест для сидения.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса с возможным включением вагонов 1-го класса.

Региональный поезд (P) - дневной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны РИЦ, СВ и купейные.

Ночной быстрый (НШ) - ночной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны СВ, купейные и плацкартные.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость до 50 км/ч при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны купейные и плацкартные с возможным включением вагонов СВ.

Министерство также сообщает, что каждый тип поезда будет иметь индивидуальную эмблему (символику) и однотипное оформление состава. На вагоны, которые включены в состав поезда, в определенных местах будет нанесена значки для идентификации пассажирами типа поезда, категории вагона и предоставляемых услуг.

Значками будут обозначены места для сидения и класс вагона, спальные места и категория вагона, места для пассажиров с детьми, запрет курения, вагон-ресторан, вагон-бар, кондиционирование воздуха, вагон с местами для перевозки велосипедов, вагон с купе для перевозки пассажиров- инвалидов, вагон с предоставлением услуг WiFi-интернета.

Также в изменениях к Правилам прописаны обязанности проводников/стюардов скоростных пассажирских поездов.

Справка УНИАН. Сегодня на железных дорогах Украины действуют Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденные приказом Минтранссвязи от 27 декабря 2006 г. № 1196.