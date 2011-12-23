Мэрия Кременчуга до 2018 года намерена закупить 60 автобусов

Мэрия Кременчуга Полтавской области до 2018 года намерена закупить 60 автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-мэр города Владимир ТАРАТОРИН.

Он отметил, что мэрия планирует создать коммунальное автотранспортное предприятие, которое обяжут осуществлять пассажирские перевозки по городу.

Вице-мэр также заявил, что первые коммунальные автобусы появятся на маршрутах уже в 2013 году.

«В 2013 году мы намерены приобрести порядка 10-13 автобусов», - сказал В.ТАРАТОРИН.

Мэр города Олег БАБАЕВ также отметил, что в 2012 году город приобретет для коммунального предприятия «Кременчугское троллейбусное управление» 10-15 новых троллейбусов.