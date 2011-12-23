Мэрия Кременчуга до 2018 года намерена закупить 60 автобусов
17:29, 23 декабря 2011Транспорт/Связь
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Мэрия Кременчуга Полтавской области до 2018 года намерена закупить 60 автобусов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-мэр города Владимир ТАРАТОРИН.
Он отметил, что мэрия планирует создать коммунальное автотранспортное предприятие, которое обяжут осуществлять пассажирские перевозки по городу.
Вице-мэр также заявил, что первые коммунальные автобусы появятся на маршрутах уже в 2013 году.
«В 2013 году мы намерены приобрести порядка 10-13 автобусов», - сказал В.ТАРАТОРИН.
Мэр города Олег БАБАЕВ также отметил, что в 2012 году город приобретет для коммунального предприятия «Кременчугское троллейбусное управление» 10-15 новых троллейбусов.
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