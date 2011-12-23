Ривненский облсовет просит Мининфраструктуры не закрывать движение пригородных поездов

Ривненский областной совет обратился в Министерство инфраструктуры Украины и Государственную администрацию железнодорожного транспорта с просьбой не закрывать движение поездов на пригородных маршрутах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято на сессии облсовета.

В обращении, в частности, говорится, что отмена поездов Здолбунов-Красне, Здолбунов-Сарны, Удрицк-Здолбунов, произошедшая в четвертом квартале 2011 года, повлекла недовольство жителей области и постоянные жалобы в облгосадминистрацию и областной совет.

«Дальнейшее прекращение или существенное сокращение пригородного сообщения в результате отмены пригородных поездов неизбежно приведет к общественному недовольству, ухудшит социально-экономическую атмосферу в области, затормозит развитие инфраструктуры», - говорится в обращении.

Обосновывая свою просьбу о сохранении пригородных поездов, депутаты Ривненского облсовета подчеркивают, что железнодорожный транспорт для подавляющего большинства населения является наиболее доступным, в частности, для тех, кто пользуется льготами. Этим видом пассажирского транспорта за 10 месяцев этого года перевезено 2 млн. 463,7 тыс. пассажиров, в том числе более 580 тыс. пассажиров льготных категорий населения.

«А для некоторых районов области именно пригородная железная дорога является ключевым видом транспорта», - отмечается в обращении депутатов облсовета в Мининфраструктуры.