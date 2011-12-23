"АэроСвит" в сотрудничестве с Turkish Airlines утроит количество рейсов в Турцию

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" в сотрудничестве с компанией Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Турцию до 63 в неделю, количество рейсов на линии Киев-Стамбул возрастет до 22 в неделю.

Как сообщили УНИАН в "АэроСвите”, перевозчики ввели в действие код-шеринговое соглашение, предусматривающее совместную эксплуатацию "АэроСвит" и Turkish Airlines пяти воздушных линий Киев-Стамбул, Одесса-Стамбул, Симферополь-Стамбул, Днепропетровск-Стамбул и Донецк-Стамбул.

"АэроСвит" выполняет полеты в Турцию с осени 1999 года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

"АэроСвит" – член Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), включена в реестр IOSA (IATA Operational Safety Audit). В 2011 году авиакомпания пролонгировала свой сертификат оператора IOSA на последующий 2-летний период.