Украина до конца года подпишет контракт по строительству железной дороги Киев-Борисполь

Украина до конца 2011 года подпишет контракт с китайской компанией о финансировании строительства железной дороги Киев-Борисполь.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о ходе реализации этого проекта.

«На следующей неделе будет подписан контракт с китайской компанией, которая будет осуществлять финансирование этих работ. Мы рассчитываем, что в течение 2012 года этот проект будет реализован, и там будет соединение станций железной дороги со станциями метро», - сообщил он.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Н. АЗАРОВ заявил о планах в течение недели подписать в Китае соглашение о строительстве железнодорожного скоростного сообщения Киев-Борисполь и окружной дороги вокруг Киева.

Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

В начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.