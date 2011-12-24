Правительство изменило порядок закупки авиаперевозок за госсредства
17:01, 24 декабря 2011Транспорт/Связь
0
Правительство включило транспортные услуги по авиаперевозке, которые предоставляются за бюджетные средства, в перечень услуг, за которые заказчики могут предусматривать предварительную оплату в случае закупки таких услуг только на срок не более одного месяца.
Это закреплено постановлением правительства №1327 от 21 декабря 2011 года, которым вносятся изменения в постановление правительства №1404 от 9 октября 2006 года о вопросах предварительной оплаты товаров и услуг, закупаемых за бюджетные средства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter