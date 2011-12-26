Томенко поделился своей информацией о частном авиатранспорте чиновников

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что оглашение информации о чиновниках, которые владеют частным авиатранспортом, являются общественно значимым. На этом он акцентировал, комментируя заявление народного депутата от Партии регионов, председателя регламентного комитета Владимира МАКЕЕНКО о том, что в международном аэропорту «Борисполь» не хватает мест для частных самолетов народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер намерен обратиться в Министерство инфраструктуры, к руководству Международного аэропорта «Борисполь» и председателю регламентного комитета ВР с просьбой обнародовать информацию о чиновниках, которые владеют частными авиатранспортом.

«Было бы правильно и справедливо, особенно в канун избирательной кампании, обнародовать информацию кто из высокопоставленных должностных лиц Администрации Президента, Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, народных депутатов владеют частными самолетами и вертолетами», - отметил политик.

Кроме того, по убеждению Н.ТОМЕНКО, интересным было бы и предание огласке информации о том, сколько средств в бюджет за обслуживание этого частного транспорта получает Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» и другие аэропорты Украины.

Это, по словам вице-спикера также важно еще и по соображениям того, что государство сегодня инвестирует фантастические средства в реконструкцию аэропортов.

«В частности, как известно, последний финансовый транш в Донецк направлен на строительство VIP-терминала для частных самолетов. Потому, если за народные деньги реконструируются аэропорты с такими комфортабельными условиями, очевидно они должны были бы должным образом компенсировать народу такие услуги», - убежден Н.ТОМЕНКО.

«При любых обстоятельствах будем надеяться, что эта информация, которая однозначно является общественно значимой, в ближайшее время будет обнародована», - подытожил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, в субботу в интервью Радио Свобода В.МАКЕЕНКО заявил, что все идут во власть за материальным обогащением.

«Когда официальные декларации показывают те, кто при власти – ноли туда не входят. Я как председатель регламентного комитета это видел. Все об этом знают. Все идут хоть и под разными флагами, но за властью – перевожу: за материальным поощрением», - отметил «регионал».

«Поедьте в аэропорт Борисполь. Руководство аэропорта говорит: не где ставить частные самолеты от всех фракций», - утверждает В.МАКЕЕНКО.