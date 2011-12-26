В Киеве водитель джипа сбил 13-летнюю девочку, отвез ее под подъезд и скрылся

В Киеве в субботу вечером неизвестный на черном джипе сбил на зебре 13-летнюю девочку, отвез ее под подъезд и скрылся, сообщает газета «Сегодня».

Инцидент произошел на ул. Голосеевской, 13, около 20.00, напротив магазина «Авоська».

«Водитель внедорожника, модель которого неизвестна, на переходе сбил ученицу 8 класса, возвращавшуюся со школьной дискотеки», - рассказали газете в пресс-службе ГАИ Киева. После наезда водитель остановился, взял девочку на руки и посадил в свой автомобиль. По словам отца девочки, она в шоковом состоянии успела назвать домашний адрес. Водитель отвез ее к подъезду, позвонил консьержке и сказал, что под дверью лежит девочка, а сам развернулся и уехал. Консьержка вышла, увидела ребенка без сознания и вызвала «скорую». Девочка с многочисленными травмами лежит в «Охматдете». ГАИ просит свидетелей ДТП звонить по телефону: 483-70-64.