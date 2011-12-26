В Черниговской области из-за ледохода на Десне нарушено транспортное сообщение с тремя селами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В частности, в связи с ледоходом на р. Десна временно разведен понтонный мост возле г. Новгород-Северский. Вследствие этого нарушено автотранспортное сообщение между г. Новгород-Северский и с. Бирино, с. Прокоповка, с. Подгорное Новгород-Северского района. Объезд к селам осуществляется через г. Шостка Сумской области.