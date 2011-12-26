В Черниговской области из-за ледохода на Десне нарушено транспортное сообщение
10:13, 26 декабря 2011Транспорт/Связь
0
В Черниговской области из-за ледохода на Десне нарушено транспортное сообщение с тремя селами.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В частности, в связи с ледоходом на р. Десна временно разведен понтонный мост возле г. Новгород-Северский. Вследствие этого нарушено автотранспортное сообщение между г. Новгород-Северский и с. Бирино, с. Прокоповка, с. Подгорное Новгород-Северского района. Объезд к селам осуществляется через г. Шостка Сумской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter