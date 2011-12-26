С воздушными судами Украины в ноябре произошло 8 авиационных событий и инцидентов

В ноябре 2011 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 8 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа.

Как говорится в сообщении Государственной авиационной службы, переданном агентству УНИАН, c гражданскими воздушными судами иностранных компаний в ноябре произошел один инцидент.

В частности, инциденты произошли 1 ноября при выполнении рейса AUI 101 по маршруту Борисполь - Амстердам на самолете Б-737 UR-GAN авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), 16 ноября при выполнении рейса AEW 238 по маршруту Тель-Авив - Борисполь на самолете А-321 UR-DAF авиакомпании «Донбассаэро», 16 ноября при выполнении рейса UTN 4422 по маршруту Хургада - Борисполь на самолете Б-737-400 UR-UTG авиакомпании «Ютэйр-Украина», 24 ноября при выполнении рейса AEW 265 по маршруту Борисполь - Стамбул на самолете Б-737-500 UR-AAL авиакомпании «АэроСвит», 28 ноября при выполнении рейса UDN 004 по маршруту Днепропетровск - Борисполь на самолете Е-145 UR-DNB авиакомпании «Днеправиа», 30 ноября при выполнении рейса AUI 101 по маршруту Борисполь - Амстердам на самолете Б-737-500 UR-GAU авиакомпании МАУ, 30 ноября при выполнении рейса AEW 261 по маршруту Борисполь - Стамбул на самолете Е-195 UR-WRE авиакомпании «Роза Ветров».

Кроме того, 12 ноября в аэропорту Борисполь во время буксировки самолета Б-767-300 UR-AAI авиакомпании «АэроСвит» с МС-30 произошло его столкновение с правой частью руля высоты не внесенного в реестр воздушных судов Украины самолета ДС-9 авиакомпании UM-Air, владельцем которого является компания J.T.R. Company S.A.L. (Ливан).

«В 2011 году в аэропорту «Борисполь» имели место два события, когда воздушные суда, которые не имеют летной годности и не внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, создают негативные условия для эксплуатации гражданских воздушных судов», - отмечает Госавиаслужба.