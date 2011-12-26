Новым президентом Федерации автомобилистов Украины избран Новицкий

На очередной отчетно-выборной конференции Федерации автомобилистов Украины (ФАУ), которая состоялось 25 декабря в Киеве, новым президентом федерации был избран Богдан НОВИЦКИЙ.

Об этом сообщается в пресс-релизе ФАУ, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, известный украинский автогонщик Б.НОВИЦКИЙ сменил на этом посту Евгения ЧЕРВОНЕНКО, который возглавлял Федерацию на протяжении последних 6 лет. За новоизбранного главу ФАУ отдали голоса 53 из 65 присутствующих делегатов.

«Буду всеми силами стараться оправдать оказанное мне доверие на посту главы Федерации автомобилистов Украины. Я уверен, с профессиональной командой, которая будет оказывать мне посильную помощь в управлении ФАУ, мы сможем превратить ее в авторитетную, узнаваемую, прозрачную общественную организацию», - приводятся в пресс-релизе слова Б.НОВИЦКОГО

Также на конференции был избран новый состав президиума ФАУ, в который вошли Алексей БЕСЕДИН, Валерий ГОРБАНЬ, Богдан НОВИЦКИЙ, Сергей ОСАДЧИЙ, Александр САЛЮК, Руслан ЦЫПЛАКОВ, Виктор ЯНУКОВИЧ (сын Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА).

Справка УНИАН. Выборы президента ФАУ проходят каждые 3 года. Главу Федерации выбирают члены ФАУ, входящие в разные автомобильные клубы организации. В зависимости от количества членов клуба, существует квота делегатов на выборах. Из каждых 25 человек выбирается один, который и представляет интересы клуба на выборах.

ФАУ - добровольная международная общественная организация, созданная на основе объединения интересов граждан Украины и граждан других стран, которые работают в автомобильной промышленности и на транспорте, занимаются автомобильным туризмом и спортом. Основана в 1992 году. Имеет статус национальной спортивной федерации. Организует и проводит чемпионаты, кубки, первенства, национальные соревнования Украины по автомобильному спорту, также организовывает на территории Украины международные этапы кубков и чемпионатов.

Б.НОВИЦКИЙ – 4-х кратный обладатель Кубка Украины по ралли-рейдам в абсолютном зачете. Чемпион России 2011 года в абсолютном зачете. Бронзовый призер FIA CUP 2010 года в абсолютном зачете. Участник ралли «Париж-Дакар» 2009 года. Призер международного ралли «Шелковый путь» 2009 года. Мастер Спорта Украины. Судья ФАУ 2-й категории. Организатор 15 соревнований по ралли-рейдам статуса Кубка Украины. Пилот листа приоритета FIA.