Аэропорт «Борисполь» создал собственную службу такси

Государственное предприятие аэропорт «Борисполь» создало собственную службу такси, которое получило название Skx Taxi. Проект презентовал 26 декабря вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что для службы такси аэропорта «Борисполь» приобретаются автомобили «Хюндай Соната». На сегодняшний день в тестовом режиме работает 10 автомобилей.

Всего на первом этапе реализации проекта, который продлится до конца первого квартала 2012 года, автопарк службы такси аэропорта «Борисполь» увеличится еще на 100 автомобилей, во втором квартале 2012 года может быть закуплено еще 100 автомобилей. При этом Б.КОЛЕСНИКОВ не уточнил объем инвестиций в реализацию этого проекта. Также Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что стоимость проезда в такси из аэропорта «Борисполь» будет составлять 6,5 грн. за 1 км. Заказать такси можно будет по специальному короткому номеру, который на сегодня не озвучивается, непосредственно в аэропорту или через Интернет.

При этом, по словам начальника службы такси аэропорта «Борисполь» Стефана БЛАГОВИСТНОГО, вопрос закупки второй партии автомобилей будет решаться по результату эффективности работы первых 110 машин.

Тестовый режим службы такси аэропорта «Борисполь» продлится до 25 марта 2012 года.

Также С.БЛАГОВИСТНЫЙ сообщил, что пиковая пропускная способность аэропорта «Борисполь» составляет 3 000 пассажиров в час. При этом задачи службы такси - вывезти около 5% пассажиров из аэропорта.