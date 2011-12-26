«Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 28.

По информации “Укрзализныци”, в частности, за последние дни были назначены еще четыре поезда, которые отправятся в канун Нового года - № 290/289 - 282/281 Керчь, Феодосия — Киев, № 290/289 Запорожье-Киев, № 545/532 Киев — Львов, № 511/532 Киев — Львов.

По предварительным данным, в пиковые дни - 29 и 30 декабря 2011 года с железнодорожного вокзала Киева будет отправляться около 100 тыс. пассажиров, что является максимальной пропускной способностью киевского узла.

Напомним, что по состоянию на 16 декабря «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 25, ранее планировав только 20 поездов. Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество рейсов некоторых поездов в западном направлении и на Киев.

Ранее «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железной дороги и не планировала назначать такие поезда в зимний сезон 2011-2012 гг.