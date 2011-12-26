В Лондоне бастуют машинисты поездов метро

В Лондоне сегодня – во второй день Рождества – бастуют машинисты поездов метро.

В результате 24-часовой забастовки в британской столице серьезно нарушилась работа транспорта, сообщает радио «Свобода».

Забастовка машинистов метро в так называемый «День подарков» серьезно осложнила жизнь лондонцев. В этот день многие магазины начинают рождественские распродажи, в Лондон съезжаются жители из других городов и туристы из европейских стран. На этот день назначены важные футбольные матчи премьер-лиги.

На работу не вышли члены небольшого транспортного профсоюза Aslef, членами которого являются более половины лондонских машинистов метро – 2200 человек из 3500.

Крупнейший профсоюз транспортников RMT в забастовке не участвует.

Спор профсоюза с администрацией лондонской транспортной компании возник из-за требований профсоюза утроить оплату работы машинистов в праздничные дни. Профсоюз требует платить машинистам 366 фунтов в день, что втрое больше обозначенной в контракте базовой ставки, и предоставить еще один дополнительный отгул. Руководство метрополитена отвергло требование профсоюза, указав, что все его члены подписывали контракт, в котором регламентируется оплата их работы в праздничные дни.

Глава оперативного отдела лондонского метрополитена Говард КОЛЛИНС заявил, что работа метро будет поддерживаться в максимально интенсивном режиме.