Финская полиция отменила арест судна Thor Liberty с 11 украинцами на борту

Финские правоохранители отменили постановление на арест судна Thor Liberty, в составе экипажа которого - 11 украинцев.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, Посольство Украины в Финляндской Республике направило дополнительную информацию относительно ситуации вокруг судна Thor Liberty, задержанного местными компетентными органами 21 декабря в порту Котка, в составе экипажа которого - 11 граждан Украины.

При содействии дипучреждения 26 декабря местными компетентными органами было отменено постановление на арест судна. На данный момент завершена перегрузка в безопасные металлические контейнеры взрывчатого вещества. На 27 декабря запланировано начать загрузку дополнительного груза, за которым судно прибыло в упомянутый порт.

Финские правоохранительные органы продолжают расследование дела о ненадлежащем оформлении части опасного груза, который был конфискован 21 декабря.

26 декабря консульское должностное лицо Посольства Украины в Финляндии посетило судно и оказало гражданам Украины необходимую помощь. Все члены экипажа находятся на судне и свободны в передвижении, кроме капитана и старшего помощника – граждан Украины, которые должны находиться на судне на время проведения следствия.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Финляндии и Департаменте консульской службы.

Как сообщалось, судно Thor Liberty перевозило американские ракеты Patriot и 150 тонн взрывоопасных веществ. Установлено, что груз перевозил датский оператор из Германии в Китай.