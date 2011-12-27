На Родину доставлены гробы с телами 8 украинцев, погибших во время ДТП в Московской области

Сегодня в 3.40 через пограничный пункт Троеборное-Богачевск в Украину доставлены гробы с телами 8 граждан Украины, погибших в ДТП 22 декабря в Можайском районе Московской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, при содействии МИД и МЧС была обеспечена перевозка тел погибших граждан в сопровождении родственников и близких.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Московской области произошла авария с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса, в котором находилось 12 граждан Украины.

В результате ДТП 8 граждан Украины погибли и 4 получили ранения разной степени тяжести.