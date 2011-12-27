Мининфраструктуры ужесточает контроль автоперевозчиков

Территориальные управления Глававтотрансинспекции Украины планируют в первом квартале 2012 года проверить 384 автоперевозчика на соблюдение требований законодательства об автомобильном транспорте, норм и стандартов по организации пассажирских и грузовых перевозок, безопасности автомобильных перевозок, а также проконтролируют наличие соответствующих лицензий

Как сообщает Министерство инфраструктуры, в частности, в Киеве будет проверено 52 автоперевозчика, в Севастополе и Черниговской области - по 5, в Крыму, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях — по 10 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере автомобильных перевозок, в Винницкой, Житомирской, Запорожской и Одесской областях будет проверено по 11 перевозчиков.

На Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Харьковской областях и на Буковине (Черновицкая обл.) Госавтотрансинспекция проверит по 12 автоперевозчиков, в Киевской и Луганской областях - 28 и 30 автоперевозчиков соответственно, в Хмельницкой - 17, в Черкасской - 14, в Днепропетровской — 9 автоперевозчиков.

«Перевозчики-нарушители по итогам проверок будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.