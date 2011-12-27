В Киеве открыта 50-я станция метро «Выставочный центр»

В Киеве открыта для перевозки пассажиров 50-я станция метро «Выставочный центр».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который, как первый пассажир, прибыл на станцию поездом со станции метро «Васильковская».

Н.АЗАРОВ отметил, что станция «Выставочный центр» стала настоящим подарком для киевлян к Новому году.

Он также подчеркнул, что станция была построена в два раза быстрее, чем планировалось.

«Станция красивая. Сооружена в два раза меньше по времени, чем нормативный срок того требует», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь руководство метрополитена отметило, что при строительстве станции было сэкономлено 160 млн. грн. и строительство обошлось в 750 млн. грн.

Также в планах метростроителей - построить и сдать в эксплуатацию в 2012 году станции метро «Ипподром» и «Теремки».