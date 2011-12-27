ЮЗЖД в канун Нового года и Рождества назначила дополнительные электрички

Юго-западная железная дорога вводит дополнительные электропоезда пригородного сообщения, которые будут курсировать в канун Нового года и Рождества.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, дополнительные маршруты назначены на 29 и 31 декабря, 2 и 9 января.

В то же время, из-за значительного снижения пассажиропотока в праздничные дни отменяются некоторые электропоезда повышенного комфорта на 1, 7, 8 января.

ЮЗЖД рекомендует пассажирам, планирующим поездки, уточнять расписание движения электропоездов в пригородном сообщении.