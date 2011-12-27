При пожаре на молдавском сухогрузе в Херсонском порту пострадал помощник капитана

В пожаре на молдавском сухогрузе «Кредо» в Херсонском порту пострадал 1 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, сегодня в 4.25 утра вспыхнул пожар на грузовом судне «Кредо», которое стояло у причала №7 в Херсонском речном порту.

В сообщении указывается, что грузовое судно «Кредо» (Молдова, порт приписки Гергулешти, владелец судна - «Тедиал-Шипинг» Российская Федерация) водоизмещением 4,4 тыс. т в момент загорания загружался металлоломом (весом 1,4 тыс.). Кроме того. на борту находилось 45 тонн дизтоплива. На борту во время загорания находились 12 членов экипажа судна.

Усилиями 5 пожарных расчетов УМЧС и отделения противопожарной охраны речпорта к 8.45 огонь на судне был локализирован.

Предварительно установлено, что возгорание произошло на надпалубной надстройке в районе каюты второго механика на главной палубе левого борта сухогруза. Причины возгорания – «тепловые проявления электроэнергии» (возгорание в электрощитовой).

Экипаж судна, состоящий из 16 человек, был эвакуирован на берег.

Во время тушения пожара пострадал 20-летний помощник капитана – получил ожоги рук и был госпитализирован.

Убытки от пожара устанавливаются.