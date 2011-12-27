ДЖД на праздники изменила график курсирования пригородных электропоездов

Донецкая железная дорога изменила график курсирования пригородных электропоездов поездов на Новогодние и Рождественские праздники.

В частности, как сообщает Донецкая ЖД для снижения эксплуатационных затрат в Донецкой и Луганской областях с 31 декабря 2011 года по 1 января 2012 года и с 6 января по 8 января 2012 года отменяются 59 поездов пригородного сообщения, которые не пользуются спросом.

В другие дни поезда будут курсировать согласно существующего графика.

«Если пассажиры приняли решение пользоваться пригородным железнодорожным транспортом, необходимо уточнить график курсирования поездов в кассах станций и вокзалов», - говорится в сообщении Донецкой ЖД.