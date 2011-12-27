Кабмин передал аэропорту «Донецк» 15 га сельхозземель

Кабинет министров Украины передал коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Донецк» в постоянное пользование с изменением целевого назначения 14,6 га сельхозземель для реконструкции взлетно-посадочной полосы для эксплуатации новой авиационной техники.

Это закреплено распоряжением Кабмина № 1325-р от 26 декабря 2011 года.

Согласно распоряжению, данные земли будут изъяты из постоянного пользования государственного предприятия «Опытное хозяйство Донецкого института агропромышленного производства Украинской академии аграрных наук».

Участок расположен за пределами населенных пунктов на территории Ясиноватского района Донецкой области.

Международный аэропорт «Донецк» обязан возместить в соответствии с законодательством потери сельскохозяйственного производства и убытки, причиненные госпредприятию «Опытное хозяйство Донецкого института агропромышленного производства Украинской академии аграрных наук» вследствие изъятия земельного участка.

Справка УНИАН. Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.