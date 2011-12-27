Колесников: основная задача к Евро-2012 - подготовка авиаперсонала

Основной задачей на 2012 год по подготовке к Чемпионату Европы по футболу будет подготовка персонала, в первую очередь — авиационного.

Об этом заявил министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время брифинга во вторник, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«В следующем году главное - это подготовка персонала. В основном это касается авиации, поскольку спортивная инфраструктура готова. Поэтому главное - это менеджмент аэропортов, а также менеджмент принимающих городов, стюарды и те, кто будет встречать гостей», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в настоящее время отрабатывается общая модель работы по обслуживанию болельщиков аэропортами и местами размещения. В частности, уже сейчас известно, что на матч Англия-Франция в Донецке прибудет 25 тыс. английских и 11 тыс. французских болельщиков.

Б. КОЛЕСНИКОВ также отметил, что на сегодняшний день украинские и польские стадионы готовы к проведению Евро-2012.