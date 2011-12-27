Законопроект о контейнерных перевозках презентован Американской торговой палате

Министерство инфраструктуры Украины презентовало законопроект о контейнерных перевозках в Украине Комитету по вопросам логистики и транспорта Американской торговой палаты.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, для развития контейнерных перевозок в Украине есть необходимость создания современного правового поля.

«Сегодня ряд контейнерных терминалов, в том числе частных, работают эффективно. Новый импульс получило развитие терминального фронта в Одесском, Ильичевском и других портах. Работа над созданием надлежащей инфраструктуры для развития контейнерных перевозок продолжается. Однако Украине необходимо современное правовое поле, которое бы отвечало всем европейским и международным стандартам», - отметил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры Владимир СЕВРЮКОВ.

В частности, в разработанном министерством законопроекте заложены механизмы упрощения процедуры контроля и уменьшения длительности оформления контейнерных грузов в украинских портах.

Справка УНИАН. Рабочая группа по разработке законопроекта о контейнерных перевозках в Украине была создана в октябре 2011 года. Возглавил рабочую группу первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО. В состав группы вошли представители морских торговых портов, крупнейших контейнерных операторов, частных терминалов, Мининфраструктуры, «Укрзализныци» и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Американская торговая палата - международная бизнес-ассоциация в Украине, которая объединяет более 600 национальных и зарубежных компаний. Значительная часть работы организации проходит в ее многочисленных комитетах, которые являются эффективными органами представительства интересов и взглядов членов Палаты как перед украинским правительством и органами власти, так и перед правительствами других стран.