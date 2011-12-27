Депутаты предлагают дать налоговые льготы участникам проекта «Воздушный экспресс»

Верховная Рада предлагает ввести специальный режим налогообложения деятельности лиц, которые реализуют национальный проект железнодорожного сообщения Киев–Международный аэропорт "Борисполь" «Воздушный экспресс» и строительство других инфраструктурных объектов Киевского региона.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующие проекты законов №9649 и №9650, предусматривающие, в частности, временное освобождение участников проектов от уплаты налога на прибыль с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, а также освобождение от уплаты НДС с операции по ввозу материалов и оборудования для реализации этих проектов, зарегистрированы парламентом.

Кроме того, законопроекты предусматривают освобождение от уплаты налога на землю субъекта хозяйствования, который назначен ответственным за реализацию этих проектов.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

В марте т.г. Кабмин предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.