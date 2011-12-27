МАУ выполнила первый коммерческий рейс на АН-148 на высотный аэродром

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнила 27 декабря первый коммерческий рейс на самолете АН-148 на высотный аэродром.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ГП «Антонов», рейс выполнен по маршруту Киев-Эрзурум (Турция). Полет с 52 пассажирами на борту продолжался 2 часа 37 минут.

Аэропорт города Эрзурум расположен на высоте 1787 м над уровнем моря.

«Этот рейс стал первым коммерческим полетом Ан-148 с посадкой на высокогорном аэродроме», - говорится в сообщении ГП «Антонов».

В ГП «Антонов» также отмечают, что возможность самолета АН-148 по выполнению полетов на высотные аэродромы подтверждается Дополнением к Сертификату типа на Ан-148 по увеличению высоты базирования, выданным Авиарегистром Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК).

В ходе испытаний в условиях высокогорья Ирана Ан-148 подтвердил свою способность базироваться на площадках, расположенных на высоте 2200 м над уровнем моря.

По словам президента – генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия КИВЫ, в числе потенциальных заказчиков АН-148 много перевозчиков, заинтересованных в полетах на высотные аэродромы.

«Следуя их пожеланиям, мы провели соответствующие испытания и получили необходимые разрешающие документы», - сказал Д. КИВА.

Как сообщал УНИАН, 3 августа государственное предприятие «Антонов» передало авиакомпании «Международные авиалинии Украины» новый региональный реактивный самолет Ан-148-100, построенный на ДП «Серийный завод «Антонов» (Киев).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

Самолет спроектирован киевским ГП «Антонов», в программе производства задействованы Серийный завод «Антонов» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.