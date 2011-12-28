Судну "Спарта", получившему пробоину в Антарктиде, пришел на помощь ледокол "Araon"

Российскому рыболовному судну «Спарта», которое 16 декабря с.г. получило пробоину в Антарктиде, пришел на помощь ледокол "Araon".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на представителя ведомства Александра ДИКУСАРОВА.

«Как сообщает Посольство Украины в Австралии, 27 декабря после перегрузки топлива на ледокол "Araon" экипаж судна "Спарта " заварил пробоину и приступил к ее цементации. Вместе с тем, в передней части судна обнаружена еще одна пробоина, которая пока не может быть отремонтирована, однако не создает угрозы для судна, поскольку вода через нее попадает в обособленную часть корпуса», - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время судно "Спарта" в сопровождении ледокола "Araon" сможет самостоятельно продолжить движение, отметили в МИД.

Напомним, по данным МИД России, экипаж «Спарты» состоит из 32 человек: 15 россиян, двух украинцев и 15 индонезийцев.

По данным МИД Украины, на борту "Спарты" находится один гражданин Украины.