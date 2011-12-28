ПЖД в 2011 г. отремонтировала 19 электропоездов на 53 млн. грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 г. отремонтировала 19 электропоездов на сумму 53 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в заводских условиях капитально отремонтировано 2 электропоезда ЭР2Т и по одному ЭР1 и ЭР2. В Никопольском моторвагонном депо выполнен капитальный ремонт 4 электропоездов, произведен текущий ремонт 11 электропоездов.

Сегодня ПЖД в пригородном сообщении использует 72 электропоезда, 46 из которых (64%) исчерпали установленный срок эксплуатации. После капитальных и текущих ремонтов срок их службы продолжен.

По информации пресс-центра, для обновления парка Приднепровской магистрали необходимо 17 новых отечественных электропоездов постоянного тока стоимостью около 1,2 млрд. грн.