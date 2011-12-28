В Киргизии при посадке перевернулся и загорелся Ту-134

12:32, 28 декабря 2011
Транспорт/Связь
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При аварии Ту-134, произошедшей 28 декабря в аэропорту киргизского города Ош пострадали 18 человек. Об этом сообщает Лента,ру со ссылкой на АКИpress и "24.kg".

По сведениям "24.kg", в числе пострадавших оказались как пассажиры, так и члены экипажа. АКИpress сообщает, что семеро из них госпитализированы. На борту находились 73 пассажира, в том числе девять детей.

Часть пассажиров находятся в зале ожидания, с ними работают врачи и психологи.

Самолет Ту-134 авиакомпании "Кыргызстан", следовавший из Бишкека, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Оша. Он съехал со взлетно-посадочной полосы, перевернулся и загорелся. При аварии правое крыло самолета развалилось.

Пожар был быстро потушен, находившиеся в салоне люди были эвакуированы. По имеющимся данным, никто не погиб.

По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость при посадке. Для выяснения причин произошедшего создана правительственная комиссия.

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