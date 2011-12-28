Госинвестпроект и CMCEC согласовали условия контракта по проекту «Воздушный экспресс»

Госинвестпроект и китайская корпорация China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов, CMCEC) согласовали условия контракта по реализации Национального проекта «Воздушный экспресс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, технический контракт включает несколько главных инженерно-строительных объектов, в частности, строительство около 5 км железнодорожного пути, авиационно-железнодорожного комплекса на станции «Киев-пассажирский», эстакады, железнодорожного путепровода и обслуживающей трансформаторной подстанции.

Как отметил В.КАСЬКИВ, окупаемость проекта «Воздушный экспресс» составит 25 лет. Срок строительства составит 18 месяцев.

Для реализации проекта был привлечен кредит экспортно-импортного банка Китая в сумме 372 млн. долл.

По словам главы Госинвестпроекта, на сегодняшний день завершено решение всех земельных вопросов, связанных с реализацией проекта.

Кроме того, В.КАСЬКИВ сообщил, что проект «Воздушный экспресс» станет одним из проектов развития инфраструктуры Киевской области, на который планируется привлечь 2 млрд. долл. в течение 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов).

В марте т.г. Кабмин предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.