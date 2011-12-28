Переговоры о выходе украинских автоперевозчиков на рынки стран ЕС продолжаются - Копылов

Украина в рамках подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом продолжает обсуждать вопрос о выходе украинских автоперевозчиков на рынки стран ЕС.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы боремся за то, чтобы наши перевозчики имели нормальные права на территории Евросоюза», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

После этого первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ спрогнозировал, что Соглашение об ассоциации будет парафировано в течение месяца-полутора.